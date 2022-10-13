ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МАГАТЕ обговорив з Кулебою створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 жовтня 2022 18:47
Глава МАГАТЕ обговорив з Кулебою створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та глава МЗС України Дмитро Кулеба (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Іван Носальський

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гроссі у Twitter.

За словами голови МАГАТЕ, переговори відбулися в одному з київських укриттів.

"З українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ми просуваємось до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гроссі провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких також порушувалося питання створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Після цього глава МАГАТЕ повернувся до Києва. Планується, що він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Дмитро Кулеба МАГАТЭ МИД Украины Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни