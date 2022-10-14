ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення, - МАГАТЕ

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 14 жовтня 2022 20:43
На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення, - МАГАТЕ Фото: на Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Резервне живлення Запорізької атомної електростанції було відновлено після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

Також на ЗАЕС удалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.

Крім того, повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на створення буферної зони навколо ЗАЕС якнайшвидше. У ході переговорів він також порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, що ускладнюються.

Раніше ми писали, що Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Польщі після візиту до Києва та заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС .

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що під час візиту до Києва Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

Перед цим глава МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Запорізька АЕС
NEWS
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі