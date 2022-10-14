На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення, - МАГАТЕ
Резервне живлення Запорізької атомної електростанції було відновлено після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.
Також на ЗАЕС удалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.
Крім того, повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на створення буферної зони навколо ЗАЕС якнайшвидше. У ході переговорів він також порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, що ускладнюються.
Раніше ми писали, що Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Польщі після візиту до Києва та заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС .
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що під час візиту до Києва Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.
Перед цим глава МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.
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