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На Запорожской АЭС восстановлено резервное питание, - МАГАТЭ

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Запоріжжя, Пятница 14 октября 2022 20:43
На Запорожской АЭС восстановлено резервное питание, - МАГАТЭ Фото: на Запорожской АЭС восстановлено резервное питание (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Резервное питание Запорожской атомной электростанции было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

Также на ЗАЭС удалось доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Теперь на станции достаточно топлива как минимум на 10 дней работы в случае отключения внешнего питания. Также персоналом ведутся работы по перезапуску двух энергоблоков, что займет несколько дней.

Кроме того, сообщается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел консультации, направленные на создание буферной зоны вокруг ЗАЭС как можно скорее. В ходе переговоров он также поднял вопрос об усложняющихся условиях работы украинского персонала станции.

Ранее мы писали, что Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Польшу после визита в Киев и заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время визита в Киев, Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Перед этим глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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