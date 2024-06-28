Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу: чи вплине це на безпеку

Цього тижня через обстріл та пожежу була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Вона розташовується біля ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"ЗАЕС повідомила групу експертів МАГАТЕ на місці, що зв’язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, утрачено в понеділок вдень (24 червня, - ред). Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження", - констатують в МАГАТЕ.

З початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали в різні періоди часу через пошкодження, отримані через обстріли.

"Чотири станції, більше чверті від загальної кількості 14 до війни, наразі недоступні", - додали в агентстві.

Важливість станції моніторингу

Ф ункціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі.

"Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися вжити", - додали в МАГАТЕ.

Чи вплине це на безпеку ЗАЕС

Як зазначає Гроссі, втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС.