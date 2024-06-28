Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу: чи вплине це на безпеку
Цього тижня через обстріл та пожежу була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Вона розташовується біля ЗАЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
"ЗАЕС повідомила групу експертів МАГАТЕ на місці, що зв’язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, утрачено в понеділок вдень (24 червня, - ред). Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження", - констатують в МАГАТЕ.
З початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали в різні періоди часу через пошкодження, отримані через обстріли.
"Чотири станції, більше чверті від загальної кількості 14 до війни, наразі недоступні", - додали в агентстві.
Важливість станції моніторингу
Функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі.
"Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися вжити", - додали в МАГАТЕ.
Чи вплине це на безпеку ЗАЕС
Як зазначає Гроссі, втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС.
"Але вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння", - додав він.
Ситуація із ЗАЕС
Запорізька АЕС розташована в Енергодарі Запорізької області. Місто разом із ЗАЕС було окуповано 2022 року під час масштабного вторгнення РФ в Україну.
З того часу окупанти нехтують безпековими заходами на станції, зберігають там техніку, тримають особовий склад. Через таку діяльність загарбників, ЗАЕС уже неодноразово відключалася від енергосистеми України.
Крім того, серйозна небезпека для функціонування станції виникла після того, як російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року.
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