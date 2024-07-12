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Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС. Зеленський зробив заяву

П'ятниця 12 липня 2024 00:51
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Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС. Зеленський зробив заяву Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюція стосовно безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС Президент України Володимир Зеленський назвав це ще одним важливих кроків до відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави української держави.

Йдеться про резолюцію "Безпека та захист ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".

Як зауважив Зеленський, у документі повторюється "необхідність демілітаризації та деокупації" ЗАЕС у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

"Це голосування базується на обговореннях і рішеннях, прийнятих на першому Саміті миру, де ключовим питанням був перший пункт Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека"", - написав президент.

Глава держави висловив вдячність усім партнерам за допомогу "у відновленні безпеки на всіх територіях, зруйнованих російською агресією".

"Працюючи разом, ми можемо захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності", - додав Зеленський.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку вторгнення в Україну у 2022 році. Вони перетворили станцію на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів і техніку, а також замінували територію.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка зафіксувала використання дронів-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС. Нещодавно окупанти заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, звинувачуючи в цьому Україну.

Додамо, що станція неодноразово переживала блекаути, і в "Енергоатомі" попереджають, що закінчення палива в генераторах Запорізької АЕС може призвести до катастрофи, подібної до Фукусіми.

Також повідомлялося, що 11 липня постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Генасамблея ООН винесе на розгляд підготовлений Україною проект резолюції щодо ядерної безпеки. Його готові підтримати ще десятки країн.

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