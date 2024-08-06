На Запорізькій АЕС відбулася чергова ротація місії МАГАТЕ

На тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сил оборони півдня України.

Постійна місія МАГАТЕ працює на тимчасово окупованій ЗАЕС із вересня 2022 року.

При цьому на маршруті проходження місії МАГАТЕ сапери виявили та знешкодили два вибухонебезпечних предмети.

"Завдяки вмілим діям військовослужбовців Збройних Сил України з ОУВ "Таврія" - зокрема, одного з підрозділів, який забезпечував режим припинення вогню та розмінування - ротація в цілому пройшла без провокацій", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські терористи захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

До того ж загарбники перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів та техніку, а також замінували територію станції.

Окрім того, українська розвідка зафіксувала використання загарбниками дронів-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.

Наприкінці червня внаслідок обстрілу та пожежі біля ЗАЕС було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу.

А 26 липня стало відомо, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС фіксували вибухи та стрілянину в районі станції.

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, для перезапуску всіх шести енергоблоків ЗАЕС після повернення її під контроль України знадобляться роки.

Нещодавно Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію стосовно безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Президент України Володимир Зеленський назвав це ще одним важливим кроком до відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.