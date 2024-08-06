На Запорожской АЭС прошла очередная ротация миссии МАГАТЭ

На временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции прошла очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сил обороны юга Украины.

Постоянная миссия МАГАТЭ работает на временно оккупированной ЗАЭС с сентября 2022 года.

При этом на маршруте прохождения миссии МАГАТЭ саперы обнаружили и обезвредили два взрывоопасных предмета.

"Благодаря умелым действиям военнослужащих Вооруженных Сил Украины из ОГВ "Таврия" - в частности, одного из подразделений, которое обеспечивало режим прекращения огня и разминирования - ротация в целом прошла без провокаций", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские террористы захватили Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

К тому же, захватчики превратили ЗАЭС в военный объект, разместив там солдат и технику, а также заменировали территорию станции.

Кроме того, украинская разведка зафиксировала использование захватчиками дронов-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС.

В конце июня в результате обстрела и пожара возле ЗАЭС была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга.

А 26 июля стало известно, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС фиксировали взрывы и стрельбу в районе станции.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, для перезапуска всех шести энергоблоков ЗАЭС после возвращения ее под контроль Украины понадобятся годы.

Недавно Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по безопасности и защите ядерных объектов, в частности, Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это еще одним важным шагом к возобновлению уважения к Уставу ООН и международному праву.

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