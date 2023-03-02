На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ, - Гроссі

"Раді повідомити про успішне завершення ротації експертів, що давно відкладалася", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що це вже шоста ротація експертів.

"Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і самовідданість, а також зусилля всіх учасників", - додав гендиректор.

За його словами, Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС є є необхідною для зниження ризику ядерної аварії.