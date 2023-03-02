На Запорожской АЭС произошла ротация экспертов МАГАТЭ, - Гросси

"Ради сообщить об успешном завершении давно откладывавшейся ротации экспертов", - говорится в сообщении.

Гросси отметил, что это уже шестая ротация экспертов.

"Я благодарю наших сотрудников за их профессионализм, мужество и самоотверженность, а также усилия всех участников", - добавил гендиректор.

По его словам, Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС необходима для снижения риска ядерной аварии.