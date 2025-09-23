UA

Економіка

На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут: чим це загрожує

Ілюстративне фото: ЗАЕС було знеструмлено (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Запорізьку атомну електростанцію сьогодні, 23 вересня, було повністю відключено від зовнішніх ліній електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" в Telegram і "Укренерго" в Telegram.

"На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами Сьогодні, 23 вересня 2025 року, о 16:56 було відключено останню лінію електропередачі, якою Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми", - написав "Енергоатом".

У компанії уточнили, що у зв'язку з таким інцидентом станція перейшла на живлення від дизельних генераторів. Такий блекаут - серйозне порушення умов нормальної експлуатації станції, оскільки він може призвести до аварії.

В "Енергоатомі" звернули увагу, що російський контроль над ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці на найбільшому ядерному об'єкті в Європі. Тому станцію необхідно повернути під контроль України якомога швидше.

В "Укренерго" також підтвердили, що на Запорізькій АЕС зафіксували блекаут. У компанії уточнили, що ремонтні роботи почнуться, коли це дасть змогу ситуація з безпекою.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, блекаут на Запорізькій АЕС також було зафіксовано 4 липня.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, росіяни вдарили по лінії електропередач, яка з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

