RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут: чем это грозит

Иллюстративное фото: ЗАЭС была обесточена (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запорожская атомная электростанция сегодня, 23 сентября, была полностью отключена от внешних линий электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram и "Укрэнерго" в Telegram.

"На Запорожской АЭС произошел десятый блекаут с начала оккупации станции россиянами Сегодня, 23 сентября 2025 года, в 16:56 была отключена последняя линия электропередачи, по которой Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы", - написал "Энергоатом". 

В компании уточнили, что в связи с таким инцидентом станция перешла на питание от дизельных генераторов. Такой блэкаут - серьезное нарушение условий нормальной эксплуатации станции, поскольку он может привести к аварии.

В "Энергоатоме" обратили внимание, что российский контроль над ЗАЭС создает угрозу ядерной и радиационной безопасности на самом большом ядерном объекте в Европе. Поэтому станцию необходимо вернуть под контроль Украины как можно скорее. 

В "Укрэнерго" также подтвердили, что на Запорожской АЭС зафиксировали блэкаут. В компании уточнили, что ремонтные работы начнутся, когда это позволит ситуация с безопасностью. 

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, блэкаут на Запорожской АЭС также был зафиксирован 4 июля.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, россияне ударили по линии электропередач, которая соединяет ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияУкрэнергоЭнергоатомВойна в Украине