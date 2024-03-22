На Запорізькій АЕС є загроза блекауту

Найбільша у Європі атомна електростанція підключена до української енергосистеми лише за допомогою лінії електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

Нещодавно лінія була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Він наголосив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - Енергоатома, а Росія має вивести зі станції своїх військових та військову техніку.