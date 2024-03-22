На Запорожской АЭС есть угроза блекаута

В пятницу, 22 марта, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 05:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
Крупнейшая в Европе атомная электростанция подключена к украинской энергосистеме только с помощью линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная".
Недавно линия была отремонтирована силами украинских энергетиков, поскольку не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередных российских обстрелов.
"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - подчеркнул глава Энергоатома Петр Котин.
Он отметил, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора – Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.
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