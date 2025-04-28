Запорізька область зазнала обстрілу: одна з громад частково без світла та зв'язку

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до терористичних обстрілів цивільної інфраструктури України. Особливо від атак страждають прифронтові населені пункти й області. Для обстрілів терористи застосовують безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи) та артилерію.

До атак безпілотниками ворог вдається щоночі. Лише за останній тиждень українська протиповітряна оборона (ППО) загалом знищила 841 ціль:

31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

6 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.