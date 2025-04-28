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Запорожская область подверглась обстрелу: одна из громад частично без света и связи

Иллюстративное фото: Запорожская область подверглась обстрелу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вражеского обстрела одна из громад Запорожской области частично осталась без связи и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Как пишет Федоров, из-за обстрелов в одной из громад частично отсутствует:

  • электроснабжение;
  • связь;
  • интернет.

Также из-за атаки повреждения получили частные дома и прилегающая территория.

На данный момент о пострадавших неизвестно.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к террористическим обстрелам гражданской инфраструктуры Украины. Особенно от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области. Для обстрелов террористы применяют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию.

К атакам беспилотниками враг прибегает каждую ночь. Только за последнюю неделю украинская противовоздушная оборона (ПВО) в целом уничтожила 841 цель:

  • 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 6 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и не только.

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