Запорожская область подверглась обстрелу: одна из громад частично без света и связи

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к террористическим обстрелам гражданской инфраструктуры Украины. Особенно от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области. Для обстрелов террористы применяют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию.

К атакам беспилотниками враг прибегает каждую ночь. Только за последнюю неделю украинская противовоздушная оборона (ПВО) в целом уничтожила 841 цель:

31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

6 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и не только.

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