РФ навчає пілотів FPV-дронів на Запорізькій АЕС, - ЦПД

Окупанти почали використовувати Запорізьку АЕС для навчання пілотів FPV-дронів. Тренуються вони, обстрілюючи Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV-дронів", - розповів він.

Більше того, за даними Коваленка, ці пілоти тероризують обстрілами Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними в якості полігону.

"Фактично для росії ЗАЕС є прикриттям", - констатував військовий.

Обстріли Нікополя

Російські війська окупували місто Енергодар Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Після цього окупанти перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, де накопичують техніку та живу силу.

Нікополь обстрілює РФ із тимчасово окупованого Енергодару, де розташована ЗАЕС (google.com.maps)

У свою чергу Ніколь Дніпропетровської області, розташований на березі Дніпра, постійно перебуває під атаками загарбників, які обстрілюють місто з тимчасово окупованого Енергодару.

Наприклад, 21 вересня у Нікополі росіяни дроном атакували авто, в якому їхала сім'я з дітьми. Загинули мати та 12-річна донька, батько з 4-річною дочкою постраждали.