Втретє за місяць. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через обстріл РФ
Через обстріл російських військ, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) опинилася на межі блекауту 30 листопада. Це вже втретє за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"Сьогодні вночі (30 листопада, - ред) через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України", - йдеться у повідомленні.
За даними Міненерго, забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою.
"Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - додали у міністерстві.
Коли почнуться відновлювальні роботи
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, вже втретє за листопад через ворожі обстріли відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою.
"Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація", - додав він.
За словами міністра, лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції, бо кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи.
Ситуація на ЗАЕС
Російські війська захопили Енергодар Запорізької області в лютому 2022 року, коли окупанти масштабно вторглися в Україну. Разом з Енергодаром було захоплено й атомну станцію.
Російські загарбники не дотримуються елементарних правил безпеки на об'єкті. Там вони зберігають не тільки техніку, а й накопичують живу силу для перекидання на лінію фронту.
Зазначимо, що ЗАЕС була на межі блекауту буквально 16 листопада. Така ж ситуація повторилася і 21 листопада. Після останньої НП, енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС 23 листопада.
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