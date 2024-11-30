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Втретє за місяць. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через обстріл РФ

Запоріжжя, Субота 30 листопада 2024 09:46
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Втретє за місяць. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через обстріл РФ Фото: Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл російських військ, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) опинилася на межі блекауту 30 листопада. Це вже втретє за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Сьогодні вночі (30 листопада, - ред) через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою.

"Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - додали у міністерстві.

Коли почнуться відновлювальні роботи

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, вже втретє за листопад через ворожі обстріли відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою.

"Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація", - додав він.

За словами міністра, лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції, бо кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи.

Ситуація на ЗАЕС

Російські війська захопили Енергодар Запорізької області в лютому 2022 року, коли окупанти масштабно вторглися в Україну. Разом з Енергодаром було захоплено й атомну станцію.

Російські загарбники не дотримуються елементарних правил безпеки на об'єкті. Там вони зберігають не тільки техніку, а й накопичують живу силу для перекидання на лінію фронту.

Зазначимо, що ЗАЕС була на межі блекауту буквально 16 листопада. Така ж ситуація повторилася і 21 листопада. Після останньої НП, енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС 23 листопада.

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