Запорізька АЕС вийшла з десятого і найдовшого блекауту

Живлення Запорізької АЕС відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.
Про це заявила міністр енергетики Світлани Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву.
Гринчук розповіла, що енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, що дозволило вивести її з режиму повного - десятого за час повномасштабного вторгнення - блекауту, в якому станція перебувала протягом останнього місяця.
"Після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна". Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", - зазначила міністр.
Як відомо, причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку російських окупаційних військ.
Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції.
Міністр наголосила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора - НАЕК "Енергоатом".
"Вдячна кожному енергетику, МАГАТЕ та всім нашим міжнародним партнерам за їхню непохитну підтримку та зусилля, спрямовані на гарантування ядерної безпеки", - додала вона.
Нагадаємо, що 23 вересня "Енергоатом" повідомив про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.
За даними компанії, російські окупанти навмисно не підключають станцію до енергосистеми України, а от єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.
Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.
Експерти попередили, що така ситуація створює серйозну загрозу ядерній безпеці, адже зовнішнє живлення необхідне для охолодження реакторів.
