Запорізька АЕС вийшла з десятого і найдовшого блекауту

Гринчук розповіла, що енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, що дозволило вивести її з режиму повного - десятого за час повномасштабного вторгнення - блекауту, в якому станція перебувала протягом останнього місяця.

"Після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна". Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", - зазначила міністр.

Як відомо, причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку російських окупаційних військ.

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції.

Міністр наголосила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора - НАЕК "Енергоатом".

"Вдячна кожному енергетику, МАГАТЕ та всім нашим міжнародним партнерам за їхню непохитну підтримку та зусилля, спрямовані на гарантування ядерної безпеки", - додала вона.