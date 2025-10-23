Запорожская АЭС вышла из десятого и самого длинного блэкаута

Питание Запорожской АЭС восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.
Об этом заявила министр энергетики Светланы Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.
Гринчук рассказала, что энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, что позволило вывести ее из режима полного - десятого за время полномасштабного вторжения - блэкаута, в котором станция находилась в течение последнего месяца.
"После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", - отметила министр.
Как известно, причиной обесточивания Запорожской АЭС стали систематические обстрелы и повреждения линий электропередач со стороны российских оккупационных войск.
С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики уже 42 раза восстанавливали линии питания станции.
Министр подчеркнула, что единственным путем к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности является деоккупация, демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора - НАЭК "Энергоатом".
"Благодарна каждому энергетику, МАГАТЭ и всем нашим международным партнерам за их непоколебимую поддержку и усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности", - добавила она.
Напомним, что 23 сентября "Энергоатом" сообщил о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.
По данным компании, российские оккупанты намеренно не подключают станцию к энергосистеме Украины, а вот единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.
В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.
Эксперты предупредили, что такая ситуация создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь внешнее питание необходимо для охлаждения реакторов.
