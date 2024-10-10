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Запорізька АЕС відновила підключення до резервної електролінії, - МАГАТЕ

Заропізька область, Четвер 10 жовтня 2024 19:31
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Запорізька АЕС відновила підключення до резервної електролінії, - МАГАТЕ Фото: ЗАЕС відновила підключення до резервної електролінії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Запорізька атомна електростанція відновила підключення до резервного постачання енергії. Проте ситуація залишається напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

В МАГАТЕ заявили, що українська Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ, яка може бути використана як резервний варіант для станції.

"Хоча постачання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій, залишається нестабільним", - додали в агенції.

Окупація Запорізької АЕС

Нагадаємо, що ЗАЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі та входить до 10 найбільших у світі.

Однак 4 березня 2022 року, на дев'яту добу повномасштабного вторгнення, атомна та теплова електростанції були захоплені російськими військами під час битви за Енергодар.

З того часу росіяни влаштували повне свавілля на станції. Серед іншого росіяни неодноразово погрожували терактами на АЕС, а нещодавно, як зазначив президент України Володимир Зеленський, російські окупанти влаштували пожежу на ЗАЕС.

РБК-Україна повідомляло, що 11 серпня, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа. На щастя, вона не спричинила небезпеки витоку шкідливих речовин, ЗАЕС працювала у штатному режимі.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що жителі Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької АЕС.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після огляду ЗАЕС заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій АЕС була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Він вважає, що споруду, ймовірно, доведеться знести.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ Війна Росії проти України Енергетики
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