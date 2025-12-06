Запорізька АЕС тимчасово залишилася без електропостачання, - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила живлення з зовнішніх джерел у ніч на 6 грудня.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

МАГАТЕ також зазначає, що широкомасштабні військові дії вплинули на електромережу України і змусили працюючі атомні електростанції знизити виробництво електроенергії.

За інформацією агентства, після півгодинного відключення станція була підключена до лінії напругою 330 кВ, проте лінія 750 кВ досі залишається відключеною.

Блекаут на ЗАЕС

Російська окупація Запорізької АЕС триває з березня 2022 року та постійно створює ядерну загрозу. Війська РФ розміщують на території станції техніку та особовий склад, ведуть обстріли, які спричиняють відключення електроенергії, ігнорують правила ядерної безпеки та намагаються підключити АЕС до російської енергомережі.

Окупанти інсценують обстріли, змушують персонал працювати за контрактами, а така ситуація змушує "Енергоатом" звертатися до міжнародної спільноти з вимогою посилити тиск на РФ, щоб запобігти ядерній катастрофі.

19 листопада українські енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка тривалий час залишалася без струму через пошкодження високовольтної лінії внаслідок обстрілів російських військ.

Раніше, 23 вересня, "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на станції. Російські окупанти навмисно не підключали ЗАЕС до української енергосистеми, а єдина зовнішня лінія електропередач, що забезпечувала зв’язок АЕС з мережею України, вийшла з ладу.