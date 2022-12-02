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Запорізька АЕС підключена до єдиної зовнішньої ЛЕП, - МАГАТЕ

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Запоріжжя, П'ятниця 02 грудня 2022 19:55
Запорізька АЕС підключена до єдиної зовнішньої ЛЕП, - МАГАТЕ Фото: Запорізька АЕС підключена до єдиної зовнішньої ЛЕП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Запорізьку АЕС подається зовнішнє електропостачання єдиною зовнішньою лінією електропередачі на 750 кВ, при цьому є одна резервна лінія на 330 кВ, якої в разі аварії на основній лінії може не вистачити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу агентства.

Повідомляється, що ще одна лінія електропередачі 330 кВ знаходиться в ремонті і повинна бути готова найближчим часом як додаткова резервна лінія електропередачі на випадок втрати ліній електропередач 750 кВ і 330 кВ.

Також керівництво ЗАЕС повідомило, що може бути відновлено ще дві лінії електропередач 330 кВ, але терміни не називаються. Інформації про плани відновлення якоїсь із втрачених ліній електропередачі 750 кВ немає.

Станом на 1 грудня чотири реактори залишаються в холодній зупинці, а два інші блоки перебувають у гарячій зупинці, що дозволяє їм забезпечувати електростанцію парою.

Раніше в МАГАТЕ заявили, що рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Наразі обидві сторони погоджуються за деякими принципами.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявили про активізацію консультацій щодо створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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