ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запорожская АЭС подключена к единственной внешней ЛЭП, - МАГАТЭ

Новина українською →
Запорожье, Пятница 02 декабря 2022 19:55
Запорожская АЭС подключена к единственной внешней ЛЭП, - МАГАТЭ Фото: Запорожская АЭС подключена к единственной внешней ЛЭП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Запорожскую АЭС подается внешнее электроснабжение по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ, при этом имеется одна резервная линия на 330 кВ, которой в случае аварии на основной линии может не хватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

Сообщается, что еще одна линия электропередачи 330 кВ находится в ремонте и должна быть готова в ближайшее время в качестве дополнительной резервной линии электропередачи на случай потери линий электропередач 750 кВ и 330 кВ.

Также руководство ЗАЭС сообщило, что могут быть восстановлены еще две линии электропередач 330 кВ, но сроки не называются. Информации о планах восстановления какой-либо из утраченных линий электропередачи 750 кВ нет.

По состоянию на 1 декабря четыре реактора остаются в холодном останове, а два других блока находятся в горячем останове, что позволяет им обеспечивать электростанцию ​​паром.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили об активизации консультаций по созданию "защитной зоны" вокруг Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии