Глава МАГАТЕ активізував переговори щодо створення "захисної зони" навколо ЗАЕС

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про активізацію консультацій для створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

За словами голови МАГАТЕ, причиною прискорення переговорного процесу є відновлення обстрілів території Запорізької АЕС.

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, в "Енергоатомі" повідомив, що російські військові весь ранок обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучень по об'єктах інфраструктури станції.

Пізніше в МАГАТЕ розповіли, що вибухи були зафіксовані поблизу реакторів. При цьому пошкоджено будівлі та обладнання.

Також голова дипломатії ЄС заявив, що постійні обстріли Запорізької АЕС є "ядерною авантюрою Росії", яку слід припинити.

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