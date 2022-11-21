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Глава МАГАТЕ активізував переговори щодо створення "захисної зони" навколо ЗАЕС

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Київ, Понеділок 21 листопада 2022 21:25
Глава МАГАТЕ активізував переговори щодо створення "захисної зони" навколо ЗАЕС Фото: Рафаель Гроссі (iaea.org)
Автор: Константин Широкун

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про активізацію консультацій для створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

За словами голови МАГАТЕ, причиною прискорення переговорного процесу є відновлення обстрілів території Запорізької АЕС.

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, в "Енергоатомі" повідомив, що російські військові весь ранок обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучень по об'єктах інфраструктури станції.

Пізніше в МАГАТЕ розповіли, що вибухи були зафіксовані поблизу реакторів. При цьому пошкоджено будівлі та обладнання.

Також голова дипломатії ЄС заявив, що постійні обстріли Запорізької АЕС є "ядерною авантюрою Росії", яку слід припинити.

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МАГАТЭ Запорізька АЕС
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