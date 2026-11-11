Запоріжжя змінить рух через греблю ДніпроГЕС і обмежуватиме проїзд мостами

У Запоріжжі планують змінити організацію руху через греблю ДніпроГЕС. Для цього хочуть запровадити реверсивний рух, за якого напрямок використання більшості смуг змінюватиметься залежно від кількості автомобілів на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Запорізької області. За словами Семікіна, нова схема має враховувати нерівномірне навантаження на дорогу протягом дня та допомогти організувати рух у періоди найбільшої кількості транспорту.

Як працюватиме реверсивний рух через ДніпроГЕС

У години пік три смуги відводитимуть для руху в напрямку, де спостерігатиметься найбільше автомобілів. Для зустрічного транспорту залишатимуть одну смугу.

При цьому напрямок руху змінюватиметься двічі протягом дня. Вранці та ввечері організацію проїзду адаптуватимуть до актуального транспортного навантаження. Тобто залежно від того, в який бік рухатиметься більше машин, більшу кількість смуг віддаватимуть саме цьому напрямку.

Коли рух мостами зупинятимуть

Окремо в ОВА наголосили, що нова схема передбачає і заходи безпеки. У разі ворожих загроз рух мостами тимчасово перекриватимуть.

Як пояснив Семікін, такі обмеження зазвичай тривають від п'яти до 15 хвилин. Після цього рух відновлюють.

"Розумію, що це створює незручності, але прошу поставитися з розумінням. Такі рішення ухвалюємо заради безпеки людей", - підсумував очільник ОВА.

