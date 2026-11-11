Запорожье сменит движение через плотину ДнепроГЭС и будет ограничивать проезд по мостам

В Запорожье планируют изменить организацию движения через дамбу ДнепроГЭС. Для этого хотят ввести реверсивное движение, при котором направление использования большинства полос будет меняться в зависимости от количества автомобилей на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

Соответствующее решение принял Совет обороны Запорожской области. По словам Семикина, новая схема должна учитывать неравномерную нагрузку на дорогу в течение дня и помочь организовать движение в периоды наибольшего количества транспорта.

Как будет работать реверсивное движение через ДнепроГЭС

В час пик три полосы будут отводить для движения в направлении, где будет наблюдаться больше всего автомобилей. Для встречного транспорта будут покидать одну полосу.

При этом направление движения будет меняться дважды в течение дня. Утром и вечером организацию проезда будут адаптироваться к актуальной транспортной нагрузке. То есть в зависимости от того, в какую сторону будет двигаться больше машин, большее количество полос будут отдавать именно этому направлению.

Когда движение по мостам будут останавливать

Отдельно в ОВА подчеркнули, что новая схема предусматривает и меры безопасности. В случае враждебных угроз движение по мостам будут временно перекрывать.

Как пояснил Семикин, такие ограничения обычно длятся от пяти до 15 минут. После этого движение восстанавливают.

"Понимаю, что это создает неудобства, но прошу отнестись с пониманием. Такие решения принимаем ради безопасности людей", - подытожил глава ОВА.