Влучили кілька ракет: Кличко показав наслідки удару по Північному мосту у Києві

Ілюстративне фото: у Північний міст у Києві влучили кілька ракет (Getty Images)

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У Північний міст у Києві вночі 7 листопада влучили кілька балістичних ракет. Пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники.

На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач", - повідомив Кличко. Також, за його словами, вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені п'ять вантажних автомобілів. https://t.me/vitaliy_klitschko/8084