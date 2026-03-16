Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Запоріжжя здригнулося від вибухів: у вогні приватні будинки, є поранені (фото)

01:20 16.03.2026 Пн
2 хв
Повідомляється про трьох поранених та масштабні пожежі
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: рятувальники ДСНС (Getty Images)

Пізнього вечора 15 березня Запоріжжя знову опинилося під вогнем російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.



Так, російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах Запоріжжя. Унаслідок ворожого обстрілу в одному з районів міста спалахнули приватні оселі.

У ЗОВА вже показали перші кадри наслідків: розбиті вікна, знищене майно та відчай людей, які за лічені хвилини втратили дах над головою. Дійсно, на оприлюднених фото видно, що від деяких будинків залишилися лише обвуглені стіни.

За повідомленнями Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА), вибухова хвиля та прямі влучання призвели до того, що деякі будівлі зруйновані вщент.

На місцях "прильотів" негайно розпочали роботу підрозділи ДСНС. Рятувальники в екстремальних умовах ліквідовують займання, намагаючись не допустити перекидання вогню на сусідні домоволодіння.

Також очільник ЗОВА Іван Федоров повідомив перші деталі про поранених. Спочатку повідомлялось про жінку, якій медики надали допомогу на місці та госпіталізували.

Однак згодом стало відомо і про інших постраждалих.

"Поранень дістали 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу", - написав Федоров.

Зауважимо, що наслідки обстрілу фіксують не лише рятувальники, а й правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин РФ.

Удари по Запоріжжю

Зазначимо, що у березні 2026 року російські обстріли та удари по Запорізькій області та самому Запоріжжю відбуваються регулярно. Окупанти застосовують для ударів дрони, авіабомби та ракети.

Наприклад, вранці 11 березня окупанти влучили авіабомбою у багатоповерхівку. Крім того, вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки.

Крім того, у суботу, 14 березня, вдень російські окупанти здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Під атакою опинився житловий квартал міста. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще 18 людей, серед яких двоє дітей та підліток 17 років, дістали поранень. Загалом в резкльтаті обстрілу було пошкоджено 12 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, об’єкт інфраструктури та автомобілі.

