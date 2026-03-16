Запорожье содрогнулось от взрывов: в огне частные дома, есть раненые (фото)

Так, российские войска нанесли очередной удар по жилым кварталам Запорожья. В результате вражеского обстрела в одном из районов города вспыхнули частные дома.

В ЗОВА уже показали первые кадры последствий: разбитые окна, уничтоженное имущество и отчаяние людей, которые за считанные минуты потеряли крышу над головой. Действительно, на обнародованных фото видно, что от некоторых домов остались только обугленные стены.

По сообщениям Запорожской областной военной администрации (ЗОВА), взрывная волна и прямые попадания привели к тому, что некоторые здания разрушены до основания.

На местах "прилетов" немедленно начали работу подразделения ГСЧС. Спасатели в экстремальных условиях ликвидируют возгорание, пытаясь не допустить переброски огня на соседние домовладения.

Также глава ЗОВА Иван Федоров сообщил первые детали о раненых. Сначала сообщалось о женщине, которой медики оказали помощь на месте и госпитализировали.

Однако впоследствии стало известно и о других пострадавших.



"Ранения получили 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Федоров.

Заметим, что последствия обстрела фиксируют не только спасатели, но и правоохранители, которые документируют очередное военное преступление РФ.