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"Запоріжжя" здолало "Черкаські Мавпи" в битві аутсайдерів Суперліги

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Івано-Франківськ, Середа 21 грудня 2022 21:06
"Запоріжжя" здолало "Черкаські Мавпи" в битві аутсайдерів Суперліги Фото: "Запоріжжя" здобуло другу перемогу в сезоні 2022/23 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Доволі впевненою перемогою для "Запоріжжя" завершилася очна зустріч із сусідом по підвалинах чемпіонату України з баскетболу – "Черкаськими Мавпами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" – 82:77 (29:18, 17:15, 16:26, 20:18)

Фундамент загального успіху запоріжці заклали в стартовій чверті. Після рівного старту вони почали методично збільшувати власну перевагу над "Мавпами". Як наслідок, після перших десяти хвилин перевага номінальних господарів склала 11 пунктів.

У другій чверті черкащани зуміли стабілізувати гру. Вони не дали "Запоріжжю" піти у відрив, постійно тримаючи відставання у межах 11-15 очок. А після великої перерви "Черкаські Мавпи" додали в активності та наблизилися впритул до суперника (59:62).

Далі більше. У фінальній чверті гості навіть спочатку зуміли вибудувати перевагу (+6). Та заданий темп гості втримати не зуміли. Натомість запоріжці прийняли виклик "Мавп", спершу зрівняли рахунок, а потім і вийшли вперед, та завершили матч перемогою.

Завдяки цій звитязі "Запоріжжя" обійшло "Черкаських Мавп" у турнірній таблиці. В активі команди з берегів Дніпра 2 перемоги в сезоні проти однієї в черкаського колективу. Щоправда, "Мавпи" провели на два матчі менше.

До слова, напередодні БІПА переграла "Київ-Баскет" у матчі претендентів на медалі першості.

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