БІПА в трьох овертаймах дотиснула "Київ-Баскет" і закріпилася на другому місці Суперліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Київ-Баскет" – БІПА – 101:102 ОТ (22:21, 11:20, 20:17, 18:15, 28:29)

Стартовий відрізок минув без переваги котроїсь із команд. Ані "бджоли", ані номінальні гості впродовж першої чверті не могли відірватися на понад п'ять пунктів. Кінцівка 10-хвилинки взагалі вийшла такою конкурентою, що "Київ-Баскет" переважив одеситів лише на очко.

Зате друга чверть минула під контролем БІПи. Гостьова команда намагалася не відставати від "бджіл", а в середині 10-хвилинки заграла активніше і створила перед великою перервою гандикап +8. Час після великої перерви "Київ-Баскет" затратив на те, щоб відіграти відставання. Зрештою, кияни наздогнали опонента, а напружені фінальні хвилини обернулися нічиєю (73:73).

Овертайм став справжньою драмою. БІПА та "Київ-Баскет" провели на паркеті 3 додаткові тайми по п'ять хвилин, оскільки ніяк не могли визначити переможця. Лідерство переходило з рук у руки, а коли, здавалося, "бджоли" вже гарантували собі перемогу (101:94) – примудрилися повністю програти фінальні секунди (0:7) і залишитися ні з чим.

БІПА з перемогою закріпилася на другій сходинці Суперліги (11 перемог, 1 поразка). Натомість "Київ-Баскет" наразі йде на 4-й позиції (8 перемог, 4 поразки). Між ними – "Дніпро" з дев'ятьма перемогами.