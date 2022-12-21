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"Запорожье" одолело "Черкасские Мавпы" в битве аутсайдеров Суперлиги

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Ивано-Франковск, Среда 21 декабря 2022 21:06
"Запорожье" одолело "Черкасские Мавпы" в битве аутсайдеров Суперлиги Фото: "Запорожье" одержало вторую победу в сезоне 2022/23 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Довольно уверенной победой для "Запорожья" завершилась очная встреча с соседом в низах чемпионата Украины по баскетболу – "Черкасскими Мавпами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Запорожье" – "Черкасские Мавпы" – 82:77 (29:18, 17:15, 16:26, 20:18)

Фундамент общего успеха запорожцы заложили в стартовой четверти. После ровного старта они начали методически увеличивать собственное преимущество над "Мавпами". Как следствие, после первых десяти минут преимущество номинальных хозяев составило 11 пунктов.

Во второй четверти черкащане сумели стабилизировать игру. Они не дали "Запорожью" уйти в отрыв, постоянно держа отставание в пределах 11-15 очков. А после большого перерыва "Черкасские Мавпы" добавили в активности и приблизились вплотную к сопернику (59:62).

Дальше больше. В финальной четверти гости даже поначалу сумели выстроить преимущество (+6). Но заданный темп гости удержать не смогли. Запорожцы же приняли вызов "Мавп", сначала сравняли счет, а затем вышли вперед и завершили матч победой.

Благодаря этой победе "Запорожье" обошло "Черкасских Мавп" в турнирной таблице. В активе команды с берегов Днепра 2 победы в сезоне против одной у черкасского коллектива. Правда, "Мавпы" провели на два матча меньше.

К слову, накануне БИПА обыграла "Киев-Баскет" в матче претендентов на медали первенства.

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