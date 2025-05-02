Запоріжжя після удару: вже понад 30 постраждалих, звернення не припиняються

"Вже 31 поранений, в тому числі, двоє дітей: в лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр", - розповів він.

Крім того, за його словами, збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах знаходяться 7 людей.