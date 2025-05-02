Запоріжжя після удару: вже понад 30 постраждалих, звернення не припиняються

В Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих через атаку Росії. Наразі вже 31 поранений і люди продовжують звертатись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Вже 31 поранений, в тому числі, двоє дітей: в лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр", - розповів він.
Крім того, за його словами, збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах знаходяться 7 людей.
Увечері 1 травня російські війська завдали масованого удару дронами по Запоріжжю.
Запоріжжям прокотилися щонайменше десять вибухів, одразу надійшли повідомлення про постраждалих.
Пізніше стало відомо, що удари припали на житловий сектор - постраждав багатоквартирний будинок. До ранку кількість поранених збільшилася до 28 осіб.
Крім того, Росія масовано атакувала локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Пожежу на підприємстві гасили до ранку.
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