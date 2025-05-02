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Запорожье после удара: уже более 30 пострадавших, обращения не прекращаются

Фото: в Запорожье уже 31 пострадавших из-за дроновую атаку России 2 мая (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье продолжает расти количество пострадавших из-за атаки России. Сейчас уже 31 раненый и люди продолжают обращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Уже 31 раненый, в том числе, двое детей: в больницы Запорожья продолжают обращаться пострадавшие в результате вчерашней атаки на областной центр", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, увеличилось количество госпитализированных - в медучреждениях находятся 7 человек.

 

Обстрел Запорожья

Вечером 1 мая российские войска нанесли масированный удар дронами по Запорожью.

По Запорожью прокатились как минимум десять взрывов, сразу поступили сообщения о пострадавших.

Позже стало известно, что удары пришлись по жилому сектору - пострадал многоквартирный дом. К утру число раненых увеличилось до 28 человек.

Кроме того, Россия массированно атаковала локомотиворемонтный завод в Запорожье. Пожар на предприятии тушили до утра.

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