Запорожье после удара: уже более 30 пострадавших, обращения не прекращаются

"Уже 31 раненый, в том числе, двое детей: в больницы Запорожья продолжают обращаться пострадавшие в результате вчерашней атаки на областной центр", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, увеличилось количество госпитализированных - в медучреждениях находятся 7 человек.