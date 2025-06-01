Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
Российская Федерация сегодня ночью массированно атаковала Запорожье "Шахедами". Есть разрушения в частном секторе и критической инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома - враг атаковал Запорожье минимум семью "Шахедами", - написал Федоров.
По его словам, россияне ударили по частной застройке города. Был изуродован дом и пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания.
Также в результате атаки пострадала женщина - ей оказывается медицинская помощь.
Заметим, что около 04:00 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. А потом сообщил о повреждении критической инфраструктуры.
Ночная атака на Украину
Также мы писали, что вчера вечером российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Воздушные силы предупреждали о движении дронов в восточных, центральных и северных областях.
Около 02:00 воскресенья, 1 июня, враг прибегнул к баллистическому обстрелу. О взрывах, в частности, сообщалось в Киеве.
А уже через несколько часов мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице - тогда город находился под атакой беспилотников.
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