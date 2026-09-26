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У Запоріжжі зруйновано будинок та горить ринок: загинули жінки, серед постраждалих дитина

07:43 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Запоріжжі зруйновано будинок та горить ринок: загинули жінки, серед постраждалих дитина Фото: зруйнований будинок (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Росіяни в ніч проти 26 вересня атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу у місті руйнування та загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова та канал глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Цього ранку Федоров повідомив, що росіяни здійснили дронову атаку на місто.

"Російський безпілотник ударив по приватному будинку в одному з районів міста. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати двоє людей. Також є пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення", - йшлося у повідомленні.

Проте згодом з'ясувалося, що у зруйнованому будинку були четверо людей. Тіла двох жінок дістали з-під завалів без ознак життя, а 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік зазнали поранень.

Цю ж інформацію підтвердив глава Запорізької ОВА Семікін та висловив слова співчуття.

"Сьогодні в Запоріжжі ми втратили двох жінок - Людмилу та Василіну. Вони загинули під завалами будинку після російського удару. Росіяни відібрали у чоловіка дружину та матір, у його трирічного сина Артема - маму та бабусю. Цього не повернути. Не виправити. Не компенсувати. Щирі співчуття родині та близьким Людмили й Василіни", - йдеться у повідомленні.

Також він поінформував, що зранку під ворожий удар потрапив один із о років міста. На території об'єкта виникла пожежа.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що вранці 25 вересня росіяни також атакували Запоріжжя, внаслідок чого в одному з медичних закладів сталася пожежа. Одна людина отримала легкі травми.

Також ми повідомляли, що ввечері 22 вересня ворог атакував торговий центр "Амстор". На об’єкті сталася масштабна пожежа.

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