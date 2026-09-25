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У Запоріжжі спалахнула лікарня після атаки РФ, звідти евакуювали людей

07:33 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
У Запоріжжі спалахнула лікарня після атаки РФ, звідти евакуювали людей Фото: пацієнти лікарні в Запоріжжі, яку атакувала РФ (t.me/zoda_gov_ua)
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Уранці 25 вересня росіяни атакували Запоріжжя - в одному з медичних закладів виникла пожежа. З будівлі евакуювали п'ятьох людей, один чоловік отримав легкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Зранку ворог завдав ударів по об'єктах міста - зафіксовано влучання, зокрема в один із медичних закладів, де виникла пожежа.

З будівлі медзакладу, що постраждав від атаки, евакуювали п'ятьох людей.

Фото: наслідки російської атаки на лікарню в Запоріжжі (t.me/zoda_gov_ua)

За попередньою інформацією, один чоловік отримав легкі травми і йому надають необхідну медичну допомогу. Інших поранених станом на зараз немає.

Нагадаємо, 22 вересня росіяни атакували торговельний центр "Амстор" у місті, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

А днем раніше, 21 вересня, РФ знищила корпус Запорізького національного університету - пряме влучання зруйнувало будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини, і спричинило масштабну пожежу.

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