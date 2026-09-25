У Запоріжжі спалахнула лікарня після атаки РФ, звідти евакуювали людей

Уранці 25 вересня росіяни атакували Запоріжжя - в одному з медичних закладів виникла пожежа. З будівлі евакуювали п'ятьох людей, один чоловік отримав легкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Зранку ворог завдав ударів по об'єктах міста - зафіксовано влучання, зокрема в один із медичних закладів, де виникла пожежа.

З будівлі медзакладу, що постраждав від атаки, евакуювали п'ятьох людей.

Фото: наслідки російської атаки на лікарню в Запоріжжі (t.me/zoda_gov_ua)

За попередньою інформацією, один чоловік отримав легкі травми і йому надають необхідну медичну допомогу. Інших поранених станом на зараз немає.