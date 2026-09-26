ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Запорожье разрушен дом и горит рынок: погибли женщины, среди пострадавших ребенок

07:43 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Запорожье разрушен дом и горит рынок: погибли женщины, среди пострадавших ребенок Фото: разрушенный дом (t.me/ivan_fedorov_zp)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 26 сентября атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела в городе разрушения и погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова и канал главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.

В это утро Федоров сообщил, что россияне совершили дроновую атаку на город.

"Русский беспилотник ударил по частному дому в одном из районов города. Возник пожар. Под завалами могут находиться два человека. Также есть повреждения жилого дома и нежилого помещения", - говорилось в сообщении.

Однако впоследствии выяснилось, что в разрушенном доме находились четыре человека. Тела двух женщин достали из-под завалов без признаков жизни, а 4-летний мальчик и 45-летний мужчина получили ранения.

Эту же информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Семикин и выразил соболезнования.

"Сегодня в Запорожье мы потеряли двух женщин - Людмилу и Василину. Они погибли под завалами дома после российского удара. Россияне отняли у мужчины жену и мать, у его трехлетнего сына Артема - маму и бабушку. Этого не вернуть. Не исправить. Не компенсировать. Искренние соболезнования семье и близким Людмилы и Василины", - говорится в сообщении.

Также он проинформировал, что утром во вражеский удар попал один из лет города. На территории объекта возник пожар.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что утром 25 сентября россияне тоже атаковали Запорожье, в результате чего в одном из медучреждений возник пожар. Один человек получил легкие травмы.

Также мы писали, что вечером 22 сентября враг атаковал торговый центр "Амстор". На объекте возник масштабный пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Война в Украине
Новости
РФ атаковала дронами Киев и Харьков: пылает офисное здание, авто и есть пострадавшие
РФ атаковала дронами Киев и Харьков: пылает офисное здание, авто и есть пострадавшие
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем