В Запорожье разрушен дом и горит рынок: погибли женщины, среди пострадавших ребенок
Россияне в ночь на 26 сентября атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела в городе разрушения и погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова и канал главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.
В это утро Федоров сообщил, что россияне совершили дроновую атаку на город.
"Русский беспилотник ударил по частному дому в одном из районов города. Возник пожар. Под завалами могут находиться два человека. Также есть повреждения жилого дома и нежилого помещения", - говорилось в сообщении.
Однако впоследствии выяснилось, что в разрушенном доме находились четыре человека. Тела двух женщин достали из-под завалов без признаков жизни, а 4-летний мальчик и 45-летний мужчина получили ранения.
Эту же информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Семикин и выразил соболезнования.
"Сегодня в Запорожье мы потеряли двух женщин - Людмилу и Василину. Они погибли под завалами дома после российского удара. Россияне отняли у мужчины жену и мать, у его трехлетнего сына Артема - маму и бабушку. Этого не вернуть. Не исправить. Не компенсировать. Искренние соболезнования семье и близким Людмилы и Василины", - говорится в сообщении.
Также он проинформировал, что утром во вражеский удар попал один из лет города. На территории объекта возник пожар.
Обстрелы Запорожья
Напомним, что утром 25 сентября россияне тоже атаковали Запорожье, в результате чего в одном из медучреждений возник пожар. Один человек получил легкие травмы.
Также мы писали, что вечером 22 сентября враг атаковал торговый центр "Амстор". На объекте возник масштабный пожар.