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У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок вчорашньої атаки

Фото: у Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок вчорашньої атаки (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв у Запоріжжі внаслідок вчорашнього масованого обстрілу зросла. Відомо про 9 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря міськради Запоріжжя Анатолія Куртєва у Telegram.

У Запоріжжі сьогодні оголосили траур за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару 29 грудня.

"У Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару. 29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей", - зазначив Куртєв.

Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю під час масованої атаки. Раніше Запорізька ОВА повідомляла про 8 загиблих, було поранено 13 людей.

Масована атака

Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

 

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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