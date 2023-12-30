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В Запорожье возросло количество жертв в результате вчерашней атаки

Фото: в Запорожье выросло количество жертв в результате вчерашней атаки (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в Запорожье в результате вчерашнего массированного обстрела возросло. Известно о 9 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря горсовета Запорожья Анатолия Куртева в Telegram.

В Запорожье сегодня объявили траур по погибшим в результате вражеского ракетного удара 29 декабря.

"В Запорожье объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара. 29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей", - отметил Куртев.

Напомним, вчера российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью во время массированной атаки. Ранее Запорожская ОВА сообщала о 8 погибших, ранены 13 человек.

Массированная атака

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

 

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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