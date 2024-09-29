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У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після атаки РФ

Фото: у Запоріжжі вже 13 постраждалих через обстріл 29 вересня (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих у Запоріжжі після обстрілу 29 вересня зросла майже вдвічі. Наразі вже 13 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Запорізькій області.

"Внаслідок ранішнього масованого авіаційного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, зросла кількість постраждалих до 11 людей, з них двоє врятованих. Кількість постраждалих уточняється", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними рятувальників, в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.

"У ході ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу", - додали у ДСНС.

Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м.

"В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - додали у відомстві.

 

Наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/gu_dsns_zp)

13 поранених, серед них підліток

Пізніше число поранених зросло до 13 людей.

"Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок масованого ворожого обстрілу зросла до 13 людей, з яких один 17-річний підліток", - розповіли рятувальники.

Обстріл Запоріжжя

Рано вранці в Запорізькій області пролунала тривога. Військові повідомляли про загрозу ворожої авіації. У Запоріжжі пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти атакують місто КАБами. Є поранені, а під завалами можуть бути люди. Спочатку повідомлялось про п'ятьох поранених, а під завалами шукали жінку. Потім кількість поранених зросла до шести, а медикам передали врятовану з-під завалів.

Ударом була зруйнована багатоповерхівка, також в Запоріжжі пошкоджено будівлю вокзалу. Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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