У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після атаки РФ

Кількість постраждалих у Запоріжжі після обстрілу 29 вересня зросла майже вдвічі. Наразі вже 13 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Запорізькій області.
"Внаслідок ранішнього масованого авіаційного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, зросла кількість постраждалих до 11 людей, з них двоє врятованих. Кількість постраждалих уточняється", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними рятувальників, в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.
"У ході ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу", - додали у ДСНС.
Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м.
"В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - додали у відомстві.
Наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/gu_dsns_zp)
Пізніше число поранених зросло до 13 людей.
"Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок масованого ворожого обстрілу зросла до 13 людей, з яких один 17-річний підліток", - розповіли рятувальники.
Рано вранці в Запорізькій області пролунала тривога. Військові повідомляли про загрозу ворожої авіації. У Запоріжжі пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що окупанти атакують місто КАБами. Є поранені, а під завалами можуть бути люди. Спочатку повідомлялось про п'ятьох поранених, а під завалами шукали жінку. Потім кількість поранених зросла до шести, а медикам передали врятовану з-під завалів.
Ударом була зруйнована багатоповерхівка, також в Запоріжжі пошкоджено будівлю вокзалу. Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.
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