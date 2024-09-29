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Обстріл Запоріжжя: пошкоджено будівлю вокзалу, є зміни у русі поїздів

Запоріжжя, Неділя 29 вересня 2024 10:10
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Обстріл Запоріжжя: пошкоджено будівлю вокзалу, є зміни у русі поїздів Фото: через обстріл Запоріжжя 29 вересня пошкоджено будівлю вокзалу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Запоріжжя 29 вересня пошкоджено будівлю вокзалу. Також є зміни у русі поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Внаслідок обстрілу станції "Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 "Запоріжжя - Солотвино", - йдеться у повідомленні.

За даними УЗ, постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає.

"У поїзді №40 "Запоріжжя - Солотвине" залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години", - додали у компанії.

Зміни у русі поїздів

  • Поїзди №37 "Київ - Запоріжжя-1" та №85 "Львів - Запоріжжя-12 будут прийняті на ст. "Запоріжжя-2";
  • Рейс №128 "Запоріжжя-1 - Львів" буде відправлений зі станції "Запоріжжя-2".

Зі станції "Запоріжжя-1" до станції "Запоріжжя-2" діє довозка трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку.

Обстріл Запоріжжя

Російські війська скинули на Запоріжжя 13 авіабомб 29 вересня. Руйнування є у трьох районах. Крім того, шестеро людей постраждали.

Спочатку повідомляли, що під завалами знаходиться жінка. Невдовзі її дістали з-під завалів та передали медикам. У Запоріжжі зруйновано багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

Детальніше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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