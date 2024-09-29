У Запоріжжі чутно звуки вибухів: РФ масовано атакує місто

Зранку, 29 вересня, у Запоріжжі було чути звуки вибухів. Людей попереджали, до існує загроза застосування КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram "Суспільне новини" та канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:25.

До цього, Федоров повідомляв про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Пізніше, о 05:36, Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

У Повітряних силах ЗСУ уточнювали, що мова йде про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках.

Оновлено о 05:43

У Запоріжжі було чутно повторні звуки вибуху.

Оновлено о 06:52

Кореспонденти Суспільного повідомили, що в цей час у Запоріжжі знову було чутно звуки вибухів.

Оновлено о 06:57

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, до росіяни масовано атакують Запоріжжя. Ворог поцілив по житловій забудові, внаслідок чого здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок.

"Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", - наголосив Федоров.

Де оголошено тривогу

Станом на 05:35 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.