У Запоріжжі знову зросла кількість жертв під час авіаудару Росії 8 січня

" Збільшилась кількість жертв атаки від 8 січня. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані", - написала вона.

Харченко зауважила, що лікарі до останнього боролись за життя жінки.

Таким чином кількість жертв від російської атаки по Запоріжжю 8 січня зросла до 15. Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 14 осіб.

Обстріл Запоріжжя 8 січня

Раніше ми писали про те, що у середу, 8 січня Росія завдала авіаційного удару по Запоріжжю. В Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".