У Запоріжжі знову зросла кількість жертв через обстріл росіян

У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після обстрілу 5 листопада. Наразі вже вісім жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

"На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою", - розповів він.

Крім того, за його словами, дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя.

"Двоє людей - 44-річна жінка та 44-річний чоловік - у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній", - зазначив Федоров.