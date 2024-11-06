У Запоріжжі знову зросла кількість жертв через обстріл росіян
У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після обстрілу 5 листопада. Наразі вже вісім жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.
"На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою", - розповів він.
Крім того, за його словами, дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя.
"Двоє людей - 44-річна жінка та 44-річний чоловік - у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній", - зазначив Федоров.
Обстріл Запоріжжя
Вранці 5 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя. Спочатку повідомлялося про шість загиблих та дев'ятьох постраждалих.
Пізніше кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16 осіб, потім - до 23 людей. Зокрема, росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. До цього було відомо про сімох загиблих та 25 постраждалих.
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