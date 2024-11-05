Росіяни атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі
Російські загарбники завдали удар по Запоріжжю. Вони поцілили по обʼєкту інфраструктури міста.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки отримали поранення двоє людей.
"Масштаби руйнувань встановлюються", - зазначив він.
При цьому Федоров закликав мешканців регіону не нехтувати правилами безпеки.
Ситуація в Запорізькій області
У жовтні у ЗМІ з'явилася інформація про можливі плани російських військ здійснити масштабний наступ для встановлення контролю над Запоріжжям. Також окупанти активізували повітряні атаки на місто, використовуючи керовані авіаційні бомби.
Нещодавно в мережі з'явилися повідомлення про те, що російські війська взяли під контроль селище Левадне у Запорізькій області. ЗСУ підтвердили просування ворога в цьому напрямку.
Крім того, військові попередили про можливу загрозу на південному фронті. Декілька джерел у військових та політичних колах, з якими спілкувалося РБК-Україна, висловили побоювання, що окупанти можуть розпочати наступальні дії на території Запорізької області.
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