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Росіяни атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі

Вівторок 05 листопада 2024 10:17
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Росіяни атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі Ілюстративне фото (t.me)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники завдали удар по Запоріжжю. Вони поцілили по обʼєкту інфраструктури міста.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки отримали поранення двоє людей.

"Масштаби руйнувань встановлюються", - зазначив він.

При цьому Федоров закликав мешканців регіону не нехтувати правилами безпеки.

Ситуація в Запорізькій області

У жовтні у ЗМІ з'явилася інформація про можливі плани російських військ здійснити масштабний наступ для встановлення контролю над Запоріжжям. Також окупанти активізували повітряні атаки на місто, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Нещодавно в мережі з'явилися повідомлення про те, що російські війська взяли під контроль селище Левадне у Запорізькій області. ЗСУ підтвердили просування ворога в цьому напрямку.

Крім того, військові попередили про можливу загрозу на південному фронті. Декілька джерел у військових та політичних колах, з якими спілкувалося РБК-Україна, висловили побоювання, що окупанти можуть розпочати наступальні дії на території Запорізької області.

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