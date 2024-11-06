В Запорожье снова возросло количество жертв из-за обстрела россиян

В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. В настоящее время уже восемь жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелой", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья.

"Два человека - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее", - отметил Федоров.