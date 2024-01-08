UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі змінили години продажу алкоголю

Ілюстративне фото: у Запоріжжі змінили години продажу алкоголю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Запоріжжя збільшила час продажу алкоголю будь-якої міцності. Тепер придбати напої можна буде з 08:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку міську раду.

"На території Запорізької міської територіальної громади подовжено час продажу алкогольних напоїв", - сказано в повідомленні.

Відтепер продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв дозволено з 8.00 до 22.00 всім суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Однак у місті все ще діє заборона на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцям та особам, що мають зовнішні ознаки приналежності до військових формувань (військова форма, зброя, спецзасоби).

Нагадаємо, що раніше у Вінницькій області ввели обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Також час продажу алкогольних напоїв було звільнено у Львові - там це дозволено з 12:00 до 22:00.

Нагадаємо, з липня 2022 року в Донецькій області діє повна заборона на продаж алкоголю - не тільки для військових, але і для населення.При цьому військовий стан в Україні знову продовжили в середині серпня, мінімум до 15 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя