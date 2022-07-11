В Донецкой области ввели запрет на продажу алкоголя

С понедельника, 11 июля, в Донецкой области ввели запрет на продажу алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Соответствующий приказ подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА .

"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка с 11 июля 2022 года на территории Донецкой области на период действия правового режима военного состояния запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств)", - говорится в сообщении.

Кроме того6 на территории области организуют патрулирование с целью контроля соблюдения запрета торговли алкоголем.