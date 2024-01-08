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В Запорожье сменили часы продажи алкоголя

Иллюстративное фото: в Запорожье изменили часы продажи алкоголя (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Власти Запорожья увеличили время продажи алкоголя любой крепости. Теперь приобрести напитки можно будет с 08:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский городской совет.

"На территории Запорожской городской территориальной общины продлено время продажи алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Теперь продажа пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков разрешена с 8.00 до 22.00 всем субъектам хозяйствования, имеющим лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками.

Однако в городе по-прежнему действует запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков военнослужащим и лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к военным формированиям (военная форма, оружие, спецсредства).

Напомним, ранее в Винницкой области ввели ограничения на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

Также время продажи алкогольных напитков было уволено во Львове – там это разрешено с 12:00 до 22:00.

Напомним, с июля 2022 года в Донецкой области действует полный запрет на продажу алкоголя – не только для военных, но и для населения. При этом военное положение в Украине снова продлили в середине августа, минимум до 15 ноября .

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Запорожье